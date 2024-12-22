Ankara'da dehşet görüntü: Yokuş aşağı kayan kamyonet park halinde olan 11 araca çarptı

Mahalle sakinlerinden Erdem Kara, "Çok dik bir yokuş burası. Aşağıdaki inşaatlardan dolayı burada inanılmaz bir damperli kamyon trafiği var. Oturduğunuz binaya titreşim yapacak kadar büyük bir hacim var. Bir tanesinin freni patlasa burada facia olabilir. Kamyonet bizim binanın oraya kadar çıktı ve sonra aşağı kayarak devrildi. Şans eseri dün otomobilimi otoparka çektim" dedi.







