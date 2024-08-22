|
Gündem

Ankara'dan Bolu'ya sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor: Tahribat havadan görüntülendi

09:33 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:57 - 22/08/2024 Perşembe
AA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın havadan görüntülendi.

1/ 17

Dün öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.


2/ 17

Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.



3/ 17

Bir samanlığın yandığı köyde, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın bu bölgede yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

4/ 17

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın havadan görüntülendi.

5/ 17

Kızılcahamam ve Gerede'de ormanlık alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

6/ 17

Alevleri söndürme çalışmalarına 4 helikopter 23 arazöz ile 158 araç ve iş makinesi destek veriyor.



7/ 17

Bölgede görev yapan 561 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.



8/ 17
9/ 17
10/ 17
11/ 17
12/ 17
13/ 17
14/ 17
15/ 17
16/ 17
17/ 17
#Bolu
#Gerede
#Ankara
#kızılcahamam
#Yangın
35 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEMURA OCAK ZAM FARKLI FORMÜL: En az 43 bin TL olacak! Memur Ocak zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?