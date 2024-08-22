Ankara'dan Bolu'ya sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor: Tahribat havadan görüntülendi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın havadan görüntülendi.
Dün öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.
Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Bir samanlığın yandığı köyde, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın bu bölgede yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın havadan görüntülendi.
Kızılcahamam ve Gerede'de ormanlık alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Alevleri söndürme çalışmalarına 4 helikopter 23 arazöz ile 158 araç ve iş makinesi destek veriyor.
Bölgede görev yapan 561 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.