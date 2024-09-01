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Ankara'yı kuvvetli sağanak vurdu: Yollar göle döndü iş yerlerini su bastı

17:00 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 17:11 - 1/09/2024 Pazar
DHA

Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle cadde ile sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı.

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Başkent'te öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak ile dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 

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Yağış nedeniyle kent genelinde birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. 

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Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı.

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Yenimahalle ilçesi Batıkent semtindeki kapalı pazar yeri ile bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkını su bastı.

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Ankara Valiliği, saat 21.00'e kadar devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunmuştu. 

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#Ankara
#Sağanak
#Başkent
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