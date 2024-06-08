Ankara'yı yine sağanak vurdu: Yollar göle döndü

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı, su baskınları yaşandı.
Başkentte öğleden sonra sağanak etkili oldu. Birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar suyla kaplı alanlarda yolda kaldı.
Yağış en çok Sincan ilçesinde etkili oldu. Sincan Törekent mevkinde Ayaş ilesine giden yol tamamen suyla kaplandı ve ulaşıma kapandı.
Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Bazı araçların içi suyla doldu.
Sürücüler ve vatandaşlar, araçların içindeki suyu pet şişelerle boşaltmaya çalıştı.
Sincan'daki Yenikent pazar yerini de su bastı. Su içinde kalan pazar yerinde esnaf ürünlerinin zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı.
İlçede Gaziosmanpaşa Metro İstasyonu'nda da su baskını yaşandı. Metronun içine dolan suyun rayların üzerine şelale gibi aktığı görüldü.
Kentte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.