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Ankara'yı yine sağanak vurdu: Yollar göle döndü

16:37 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:07 - 8/06/2024 Cumartesi
DHA

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı, su baskınları yaşandı.

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Başkentte öğleden sonra sağanak etkili oldu. Birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar suyla kaplı alanlarda yolda kaldı. 

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Yağış en çok Sincan ilçesinde etkili oldu. Sincan Törekent mevkinde Ayaş ilesine giden yol tamamen suyla kaplandı ve ulaşıma kapandı. 

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Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Bazı araçların içi suyla doldu. 

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Sürücüler ve vatandaşlar, araçların içindeki suyu pet şişelerle boşaltmaya çalıştı. 

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Sincan'daki Yenikent pazar yerini de su bastı. Su içinde kalan pazar yerinde esnaf ürünlerinin zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı.

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İlçede Gaziosmanpaşa Metro İstasyonu'nda da su baskını yaşandı. Metronun içine dolan suyun rayların üzerine şelale gibi aktığı görüldü.

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Kentte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı. 

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