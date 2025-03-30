Gül'e müdahale eden ekipte yer alan sağlık çalışanı Ferdi Çavga da hastaya uzman hekim, kendisi ve hemşire Tuğçe Boztaş ile müdahale ettikleri anları hiç unutmayacağını dile getirdi.





Çavga, "Yaklaşık 25 yıllık hemşireyim ve birçok kritik hastaya müdahale ettim. Ancak 12 kez elektroşok uygulayıp hastanın hayata dönmesi ve bizi ziyaret etmesi gerçekten çok mutluluk verici." ifadelerini kullandı.