Antalya'da kirlilik oluşturan 34 deniz aracına 101 milyon lira ceza

Teknelere ani denetimler gerçekleştiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, her sabah tatilcilerin ve kentte yaşayanların yüzmek için tercih ettiği noktalarda temizlik devriyesi yapıyor. Koylar, sahile yakın adalar ve açıkta gerçekleştirilen deniz yüzeyi temizliğinde deniz süpürgesi aracı kullanılıyor. Deniz süpürgesiyle katı atıklar toplanıyor. Katı atıkların yanı sıra, bazı tekne ve gemilerden denize bırakılan sıvı ya da katı atıklar da yakından izleniyor. İhbar ya da elektronik gemi denetleme sisteminden gelen bilgiler doğrultusunda teknelere ani denetimler gerçekleştiriliyor.