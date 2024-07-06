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Antalya'da yangın ormana sıçradı: Bir saatte söndürüldü

17:32 - 6/07/2024 Cumartesi
AA
<p>Yangın saat 15.00 sıralarında Kadriye-Belek turizm yolu üzerindeki otluk alanda başladı.&nbsp;</p>
Yangın saat 15.00 sıralarında Kadriye-Belek turizm yolu üzerindeki otluk alanda başladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana ve bir düğün salonuna sıçrayan yangın, 1 saatte söndürüldü.

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Alevler rüzgarın etkisi ile arazinin yanında bulunan ormanlık alana ve bir düğün salonunun depo binasına sıçradı. 

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Yangın alanından çıkan dumanlar sahilde bulunan 5 yıldızlı otellerin üzerini kapladı. 

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Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. 

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6 itfaiye aracı ile 2 arazözün müdahale ettiği yangın, çevrede bulunan villalara sıçramadan 1 saatte söndürüldü.

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Yangında düğün salonunun depo binasının bir bölümü ile depodaki malzemeler tamamen yandı.

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Yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan içerisinde bulunan ağaçlar ile 7 dönüm otluk alan yangında zarar gördü.

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İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Polis yangının çıkış nedenniyle ilgili inceleme başlattı.

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#Antalya
#Yangın
#Orman
1 saat önce
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