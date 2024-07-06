Antalya'da yangın ormana sıçradı: Bir saatte söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana ve bir düğün salonuna sıçrayan yangın, 1 saatte söndürüldü.
Alevler rüzgarın etkisi ile arazinin yanında bulunan ormanlık alana ve bir düğün salonunun depo binasına sıçradı.
Yangın alanından çıkan dumanlar sahilde bulunan 5 yıldızlı otellerin üzerini kapladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.
6 itfaiye aracı ile 2 arazözün müdahale ettiği yangın, çevrede bulunan villalara sıçramadan 1 saatte söndürüldü.
Yangında düğün salonunun depo binasının bir bölümü ile depodaki malzemeler tamamen yandı.
Yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan içerisinde bulunan ağaçlar ile 7 dönüm otluk alan yangında zarar gördü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Polis yangının çıkış nedenniyle ilgili inceleme başlattı.