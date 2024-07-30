Antalya'nın Alabalık Vadisi'ndeki ırmak kurudu: Susuz kalan canlılar telef oldu

'8 yıldan bu yana kurumaya başladı'

Üzümdere ırmağını kurumuş olarak gören bölge sakinlerinden Ayşe Çelik, eskiden yaz aylarında bile Üzümdere Irmağında az da olsa suyun aktığını söyledi. Bugün ırmaktan bir damla su akmadığını, ağaçların köklerinin ortaya çıktığını söyleyen Çelik, “8 yıldır Üzümdere Irmağı kurumaya başladı. Son yıllarda Ağustos, Eylül aylarında kuruyordu. Şimdi ise Temmuz ayında erken kuruduğunu gördük. Bu yıl bir ay daha erken kurumuş. Çocukluğumuzda burada suyun kuruduğunu hiç görmedik. Buraya geldiğimizde suyun sesini bile dinlemek bize huzur verirdi. Şimdi huzur değil üzüntü verdi. Sadece küçük göletler dışında su yok. Gerçektin içler acısı” dedi.