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Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Yerli yatırımcı enflasyona yenildi
Yerli yatırımların toplam finansal varlıkları 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 32 artışla 29,8 trilyon liraya yükseldi. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları ise yüzde 39 büyüyerek 3 trilyon 606 milyar liraya çıktı. Geçen yıl enflasyonun yüzde 44,38 olduğu düşünüldüğünde pay senedi varlıklarındaki büyüme bu oranın altında kaldı.
Arkadaşımız dahi olsa cezasını çekecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin MKYK toplantısında 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili net mesajlar verdi. Meseleyi siyasete alet etmediklerini ifade eden Erdoğan, “Kim olursa olsun sorumlulardan hesap sorulacak. Sorumlular bizim arkadaşımız dahi olsa gereğini yapacağız. Herkes cezasını çekecek” dedi.
Fenerbahçe'de kontenjan sıkıntısı
Ara transferde şu ana kadar Milan Skriniar, Diego Carlos ve Anderson Talisca’yı kadrosuna katan Fenerbahçe’de 14 kişilik yabancı kontenjanı doldu. Bir de sol bek almak isteyen sarı-lacivertliler, Maximin, Osayi-Samuel ve Djiku’yu göndermeyi planlıyor.