Arkadaşımız dahi olsa cezasını çekecek

Yerli yatırımcı enflasyona yenildi

Yerli yatırımların toplam finansal varlıkları 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 32 artışla 29,8 trilyon liraya yükseldi. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları ise yüzde 39 büyüyerek 3 trilyon 606 milyar liraya çıktı. Geçen yıl enflasyonun yüzde 44,38 olduğu düşünüldüğünde pay senedi varlıklarındaki büyüme bu oranın altında kaldı.



