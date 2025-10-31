Arnavutköy’de fırıncıyı dolandırdılar: '800 liralık alışveriş yaptı, 4 gündür ortada yok'

Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen Yılmaz Marhan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:





"Buraya genç bir çocuk geldi. Yaklaşık 800 liralık alışveriş yaptı. Normalde kimse bu kadar mal almaz, fiyat bile sormadı. Kartla ödeme yapmaya çalıştı, ‘bakiye yetersiz’ dedi. Annesini arıyormuş gibi yaptı, sonra da ‘sonra ödesem olur mu’ dedi. Biz de iyi niyet gösterip verdik ama bir daha gelmedi. Yaklaşık 4 gün oldu, ortada yok. Bizim niyetimiz yardımdı ama bu durum suistimale dönüştü. İhtiyacı olanlara zaten ekmek veriyoruz, ama bu yapılan tamamen yanlış" şeklinde konuştu. Olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Marhan, şahıstan şikayetçi olacağını ifade etti.



