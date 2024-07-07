Arnavutköy'de terk edilmiş araçlar mahallelinin korkulu rüyası oldu

“Özellikle gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler geliyorlar ne yapıyorlar, bilmiyoruz”

6 yıldır mahallede yaşayan Suat Sarsıcı, “Eskiden burada bir karakol vardı, karakol taşındıktan sonra bu aracı buraya çektiler ve gittiler. Sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz camlarını kırdılar. Özellikle gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler geliyorlar ne yapıyorlar bilmiyoruz. İçerisinden çıkanlar sallana sallana çıkıyor düzgün bir şekilde içinden çıkmıyorlar. Geçen gün bir çocuğun üzerine cam düştü çocuk yaralandı hastanedeki tedavisi devam ediyor hala. Sahibinin bir kadın olduğunu düşünüyoruz bir ara gelip fotoğraf falan çekmişti ama bir gelişme olmadı hala burada duruyor” ifadelerini kullandı.