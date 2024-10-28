Asla teslim olmayız

İlk Evim İlk İş Yerim için ihaleler başlıyor

5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 50 bin iş yeri ve 250 bin konut amaçlı arsayı içeren "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yeni takvim belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılının 6’ncı ayına kadar sosyal konutların tamamının ihalelerini yapmayı planlıyor. İhalelerin ardından inşa süreci hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam edecek.