Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Asla teslim olmayız

Asla teslim olmayız

04:0028/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İlk Evim İlk İş Yerim için ihaleler başlıyor

5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 50 bin iş yeri ve 250 bin konut amaçlı arsayı içeren "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yeni takvim belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılının 6’ncı ayına kadar sosyal konutların tamamının ihalelerini yapmayı planlıyor. İhalelerin ardından inşa süreci hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam edecek.

Mossad'ın kalbine ağır darbe

İsrail tarafından işlenen soykırıma karşı direnen Filistin halkı, işgalciyi Tel

Aviv'de vurdu. İsminin Rami el-Natour olduğu belirtilen Filistinli bir kamyon

şoförü, dün İsrail askerlerinin üzerine kamyonunu sürerek beşini öldürdü

onlarcasını yaraladı. Olayın Mossad merkezi yakınında olması İsrail'i şok etti.

Fenerbahçe golcüleriyle kazandı

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United önünde iyi oynasa

da galibiyete uzanamayan Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında

ağırladığı Bodrum FK karşısında 3 puana ulaşmasını bildi. Sarı-lacivertli

takıma galibiyeti getiren golleri En-Nesyri ve Dzeko kaydetti.


#Yeni Şafak
#gazete
#manşet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapar?