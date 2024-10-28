Asla teslim olmayız

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İlk Evim İlk İş Yerim için ihaleler başlıyor
5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 50 bin iş yeri ve 250 bin konut amaçlı arsayı içeren "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yeni takvim belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılının 6’ncı ayına kadar sosyal konutların tamamının ihalelerini yapmayı planlıyor. İhalelerin ardından inşa süreci hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam edecek.
Mossad'ın kalbine ağır darbe
İsrail tarafından işlenen soykırıma karşı direnen Filistin halkı, işgalciyi Tel
Aviv'de vurdu. İsminin Rami el-Natour olduğu belirtilen Filistinli bir kamyon
şoförü, dün İsrail askerlerinin üzerine kamyonunu sürerek beşini öldürdü
onlarcasını yaraladı. Olayın Mossad merkezi yakınında olması İsrail'i şok etti.
Fenerbahçe golcüleriyle kazandı
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United önünde iyi oynasa
da galibiyete uzanamayan Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında
ağırladığı Bodrum FK karşısında 3 puana ulaşmasını bildi. Sarı-lacivertli
takıma galibiyeti getiren golleri En-Nesyri ve Dzeko kaydetti.