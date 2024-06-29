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Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği: Gece yarısı kâbusu yaşadılar

07:46 - 29/06/2024 Cumartesi
DHA

Ataşehir'de 14 katlı binanın 1'inci katında bulunan dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürülürken 1 kişi yoğun duman nedeniyle etkilendi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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Saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Ertaç Sokak'ta bulunan 14 katlı binanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


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Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri panikle dışarıya çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


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1 kişi yoğun duman nedeniyle etkilenirken itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


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Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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#İstanbul
#Ataşehir
#yangın
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