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Avcılar'da ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle tren seferleri durduruldu

17:10 - 11/08/2024 Pazar
DHA
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İstanbul Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın nedeniyle, Halkalı-Kapıkule tren hattındaki seferler durduruldu. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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Avcılar'da, otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


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Tahtakale Mahallesi O3 Güney Yan Yol'daki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


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İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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İstanbul Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın nedeniyle, Halkalı-Kapıkule tren hattındaki seferler durduruldu.

#İstanbul
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#Halkalı
#Kapıkule
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