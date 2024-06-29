Avcılar'da korku apartmanı: Kolonlarında çatlaklar olan binada oturmaya devam ediyorlar

Akçay, "Avcılar Belediyesi'nden gelen görevlilere binamızın sağlıklı olduğunu göstermek için bodrum kat ve kolonlar sıva ile kapatıldı. Kapatıldığı halde yine rutubet almaya başladı. Kolonlarda çatlaklıklar ortaya çıktı. Bina su almaya devam ediyor. Perde duvar var diyorlar, ancak, perde beton da bir yere kadar dayanır. Binanın etrafı komple berde boton. Ancak, su alıyor. KOmple buralarda sıvayla kapatıldı. Genel olarak çevrede inşaatlardan görüyoruz. Buralardan hep su çıkıyor" dedi.



