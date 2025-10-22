Yeni Şafak
Avcılar'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil ağaca çarptı

10:4522/10/2025, Çarşamba
DHA
İstanbul Avcılar'da evinin önüne park etmek isteyen sürücünün iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 20 Ekim saat 17.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi, Murat Avuç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 HBR 565 plakalı otomobilini sokağa park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza bastı.

Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hava yastıklarının açıldığı otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

#İstanbul
#AVcılar
#Denizköşkler Mahallesi
#Murat Avuç Sokak
