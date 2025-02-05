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AVM hırsızı yakalandı: 3 gün boyunca havalandırmada saklanmış

AVM hırsızı yakalandı: 3 gün boyunca havalandırmada saklanmış

07:545/02/2025, Çarşamba
DHA
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Adana'da 3 gün önce gizlice girdiği alışveriş merkezindeki kuyumcudan 3 kilogram altın ile 100 bin TL çaldığı ileri sürülen ve 3 gündür havalandırma boşluğunda saklanan şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli çaldığı öne sürülen altın ve paralar olmadan yakalanırken, kuyumcu firmanın ise şikayetini geri çektiği öğrenildi.

Pazar günü saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya havalandırma boşluğundan girdiği öne sürülen bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüphelinin, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı iddia edildi. Alışveriş merkezinde polis, AFAD ve özel güvenliklerin arama çalışmasında şüpheli bulunamadı.

KAMERA KAYDINA YAKALANDI


Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüpheli, buraya konumlandırılan güvenlik kamerasına yakalandı ancak hızlı bir şekilde konumunu değiştirdi. Şüphelinin çöplerdeki yemekleri yediği belirlendi.

ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER


Altın ve paranın çalındığını öne süren kuyumcu firmasının bugün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Öte yandan alışveriş merkezinde kameraları dikkatli izleyen polis ve güvenlik görevlileri şüphelinin havalandırma boşluğundan binanın dışına çıktığını fark etti. Yaya olarak kaçmayı deneyen şüpheli, polis ve güvenliklerin takibi sonucu Karataş Bulvarı'nda yakalandı. Bölgede inceleme yapan polis, şüphelinin çaldığı öne sürülen altın ve paraya rastlamadı.

Hastaneye götürülen şüphelinin susuz ve gıdasız kaldığı belirlenirken, tedavisi tamamlandıktan sonra emniyete sevk edildi.


Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

#Adana
#AVM
#Altın

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