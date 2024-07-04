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Avrupa sofralarını süslüyor: Adana'da hasat başladı

09:47 - 4/07/2024 Perşembe
IHA

Adana'da yaklaşık 10 bin 500 dönüm alanda ekilen çekirdeksiz karpuz, Avrupa ülkelerinin sofralarını süslerken ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

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Türkiye'nin en erkenci karpuzunun hasat edildiği Adana'da hasat devam ediyor. 

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Bu sene yaklaşık 10 bin 500 dönüm alanda ekilen ve şuanda hasat edilen çekirdeksiz karpuz, özel kolilerle Avrupa, Balkan ve İskandinav ülkelerine ihraç ediliyor.

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Bu yıl 55 bin ton rekoltenin beklendiği karpuzun kilosu, 10-11 liradan işlem görüyor.

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 “Çok fazla talep var”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, son 3 yıldır çekirdeksiz karpuzun her geçen gün arttığını belirterek, “Karpuzun içerisi tam kırmızı ve içerisinde çekirdek yok. Karpuz küçük olduğu için evlere girdiğinde hemen tüketiliyor.

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Avrupa bu karpuzu çok seviyor. Avrupa'da bu karpuz üretiliyor ancak bizim ülkemizde üretilen karpuzun maliyetinin daha düşük olduğu gerekçesiyle bizden çok fazla talep var. Karpuzun büyük bir kısmı yurt dışına gitmekte” ifadelerini kullandı.

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“Her geçen gün çekirdeksiz karpuza ilgi artıyor”


Karpuz üreticisi Ömer Pamuk, çekirdeksiz karpuzu Avrupa'nın çok sevdiğini söyleyerek, “Avrupa kupalarından kaynaklı bu sene ilgiden çok memnunuz. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Karpuzun tadı çok güzel. Şuanda karpuzun kilogram fiyatı 10-11 lira. ‘EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenmesi siparişlerimizi arttırdı. Avrupa genelde çekirdeksiz karpuzu tüketiyor. Ülkemizde de bu karpuzun tanıtımı yapıldı ve her geçen gün çekirdeksiz karpuza ilgi artıyor” dedi.

#Adana
#Karpuz
#Avrupa
#Hasat
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