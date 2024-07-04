Avrupa sofralarını süslüyor: Adana'da hasat başladı

Avrupa bu karpuzu çok seviyor. Avrupa'da bu karpuz üretiliyor ancak bizim ülkemizde üretilen karpuzun maliyetinin daha düşük olduğu gerekçesiyle bizden çok fazla talep var. Karpuzun büyük bir kısmı yurt dışına gitmekte” ifadelerini kullandı.