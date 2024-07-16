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Aydın'da yolcu otobüsü eve çarptı: Ölü ve yaralılar var

16:50 - 16/07/2024 الثلاثاء
AA

Aydın'ın Söke ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bir eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı.

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Aydın'ın Söke ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bir eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı.




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Akdeniz Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsü, Söke-Didim kara yolu üzerindeki Yenidoğan Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı.



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Karşı şeride geçerek yol kenarındaki binalara doğru giden otobüs, bir evin duvarına çarparak durdu.









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Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olayda ilk belirlemeye göre 1 kişi öldü, yaralanan çok sayıda yolcu çevre hastanelere kaldırıldı.

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Öte yandan kaza anı, kameralara yansıdı.

#Aydın
#trafik kazası
#yolculuk
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