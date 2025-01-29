Ayşe Barım'ın WhatsApp grupları deşifre oldu: 'İsyan ateşi yandı' ifadesine dikkat

Ayşe Barım'dan toplantı çağrısı

12 Eylül 2022'de oluşturulan "Ajans komisyonu meselesi düzenleme" isimli WhatsApp grubunda Ayşe Barım'ın, "Merhaba arkadaşlarım uzun süredir ajans komisyonları ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz herhalde siz de yaşıyorsunuzdur. Bilhassa Medyapım ve Ayyapım, çok istedikleri oyuncularda zorlasak da genel olarak bizim komisyonumuz sorgulanıyor devamlı. Bunun için isterseniz buluşsak mı? Yapımcılar birliğine bir toplantı ile devalüasyon vs artan maliyetler, maaşların en az iki katına çıkması vs gibi gerçekten zorlandığımızı anlatsak mı" mesajı attığı görülüyor.