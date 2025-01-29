Ayşe Barım'ın WhatsApp grupları deşifre oldu: 'İsyan ateşi yandı' ifadesine dikkat

Rekabet Kurulu'nun sinema ve dizi sektöründeki şantaj ve tekelleşme iddialarıyla ilgili 21 şirkette yaptığı incelemelerle ilgili hazırladığı raporda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Ayşe Barım'ın ajansının başını çektiği menajerlik şirketlerinin, yüksek komisyon oranları almak amacıyla eylem planları yaptığı gün yüzüne çıkmıştı. Menajerlerin kurduğu, Barım'ın da içerisinde bulunduğu WhatsApp ve e-posta gruplarında yapımcılara gözdağı veren ifadeler dikkat çekti.
Sinema ve dizi sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın halihazırda soruşturma yürüttüğü Barım'la ilgili, sektörde tekel oluşturulmasına yönelik Rekabet Kurulu'nun yaptığı tespitler gün yüzüne çıktı.
WhatsApp grubunda planladılar
Menajerlerin birbirleri aralarında yaptıkları konuşmalarda yüzde 20'nin altında komisyon oranını kabul etmeyeceklerine dair yapımcı ve kast ajanslarına yönelik dayatmalarla ilgili tehditlere varan ifadelere rastlandı. WhatsApp gruplarındaki yazışmalarda, yüzde 20 komisyonu kabul etmeyen yapımcı ve ajanslara oyuncu vermemeyi konuştukları görülüyor. Menajerler arasında, yapmayı planladıkları boykota varan eylemlerin ve dayatmanın Rekabet Kanunu açısından sıkıntı çıkabileceği belirtilerek dikkatli olunması vurgusu yapılıyor.
Ayşe Barım'dan toplantı çağrısı
12 Eylül 2022'de oluşturulan "Ajans komisyonu meselesi düzenleme" isimli WhatsApp grubunda Ayşe Barım'ın, "Merhaba arkadaşlarım uzun süredir ajans komisyonları ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz herhalde siz de yaşıyorsunuzdur. Bilhassa Medyapım ve Ayyapım, çok istedikleri oyuncularda zorlasak da genel olarak bizim komisyonumuz sorgulanıyor devamlı. Bunun için isterseniz buluşsak mı? Yapımcılar birliğine bir toplantı ile devalüasyon vs artan maliyetler, maaşların en az iki katına çıkması vs gibi gerçekten zorlandığımızı anlatsak mı" mesajı attığı görülüyor.
'İsyan ateşi yandı'
Devamında ise "Dizi Çalışma Grubu" isimli bir WhatsApp grubuna, "Kimimiz meseleyi biliyor ama toplantıyı bilmiyoruz. Kimimiz hiçbir şey bilmiyoruz sanırım. Yapımcılar yüzde 10 komisyon vermekte kararlı olduklarını söylüyorlar." yazılırken, başka bir menajerin attığı mesajda "İsyan ateşi yandı" ifadesinin geçtiği görülüyor.
Konuşmalar böyle başladı
Menajer Gülden Avşaroğlu: "60 şirketiz arkadaşlar. Gücünüzün farkına varın. Mayadrom'dan mı yapacak kastını. Maximum 48 saatte çözülür. Zaten oyuncu da bu eksilen yüzde 10'un bir süre sonra kendisine döneceğini fark edecek matematiği varsa."
'Gücümüz karşısında direnemezler'
Kahraman Özden: "Hatta kendi ayaklarına bir nevi sıktılar. Gülden'in dediği gibi 60 şirket bir araya geldi ve böyle bir güç karşısında direnemezler. Aynı şekilde hepimiz ortak kararla hareket ettiğimiz için oyuncularımızın da bizimle aynı tarafta olacağı konusunda şüphem yok."
Gülden Avşaroğlu: "Bu şirketlerin dışından dizi kastı oluşturabiliyorsa buyursun çeksin izleriz."
Ömer Duran: "Bunun rekabet kanunu açısından sakıncası olabilir."
Gülden Avşaroğlu: "Ama biz böyle çalışıyoruz diyorum. Kendi şirket prensibimi belirtiyorum. Ben şirket olarak kendimden bahsediyorum. Sadece erkek oyuncularla çalışıyorumla aynı bence."
Rabia Sultan Düzenli: "Yapımcılar bizden bu kararı alan ajansların listesini istediler sanırım. Çarşamba net liste verebiliriz. E normal kimde oyuncu alabilecek onu soruyorlar. Kim kırıyor zinciri diye."
Neslihan Uzer: "Ver gitsin şimdiden 40 kişi devamı geliyor. 10 tane ajansla 2 dizi kastı yaparlar. Sonra ne olacak acaba."
Tuncay Altunoğlu: "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın."
Mağdur rolü oynadı
'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın mahkemeye verdiği savunmanın detaylarına da ulaşıldı. Barım, "Başarı hikayemin bu şekilde utanç hikayesine döndürülmesinden dolay mağdurum" sözleriyle kendisini savundu.
'Adli kontrol yetersiz olur'
Hakimlik tutuklama gerekçesinde, atılı suçun vasfı, fezleke içeriği, HTS verileri, soruşturmanın geniş çaplı devam ediyor olması ve delillerin toplanma aşamasında olduğuna değindi. Tüm bunlar değerlendirildiğinde adli kontrol tedbirlerin yetersiz olacağı kanaatine varılarak Ayşe Barım'ın tutuklanmasına karar verildi.
'Geç kalınmış bir operasyon'
Oyuncu Tolga Karel de Ayşe Barım ile ilgili başlatılan soruşturma hakkında dikkat çeken bir açıklamalar yaptı: "Ayşe Barım olayı dediğim gibi öyle basit bir olay değil... Tekelleşme yüzünden intihar eden oyuncu kardeşlerimiz, kast direktörlerinin köpek gibi davrandığı oyuncular, hakkı yenen insanlar var... Bence geç kalınmış bir operasyon. Savcıları hiçbir güçten etkilenmedikleri, bu onurlu duruş ve verdikleri karar dolayısıyla takdir ediyorum."