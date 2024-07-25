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Baba ve oğlun yaşadığı son yürekleri dağladı: Motosiklet kırmızı ışıkta duran çekiciye çarptı

14:08 - 25/07/2024 الخميس
DHA

İstanbul Avcılar'da seyir halindeki motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye arkadan süratle çarptı. Motosiklet sürücüsü Yunus Kar ve oğlu Halil İbrahim Kar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı baba ve oğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaza, saat 11.00'da İstanbul Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi.

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34 GOC 275 plakalı motosikletiyle Merkez Mahallesi yönüne doğru ilerleyen Yunus Kar, iddiaya göre 34 CVD 512 plakalı otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu yönünü değiştirdi. 

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Motosikletin gidonunu yana kıran Yunus Kar, kavşakta dönüş yapmak için yeşil ışığın yanmasını bekleyen 55 NF 044 plakalı çekiciye arkadan hızla çarptı.

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Kazada motosiklet sürücüsü Yunus Kar (49) ile oğlu Halil İbrahim Kar (17) ağır yaralandı.

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 İki yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

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Yunus Kar ve oğlu Halil İbrahim Kar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

#İstanbul
#Kaza
#Motorsiklet
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