Baba yadigarını gördüğü rüyalar üzerine 15 yıl sonra bulup satın aldı

Babasının aracını Kahramanmaraş'ta köylüler tarafından ortak kullanılır ve çürümüş halde bulduğunu ifade eden Örer, ilk denemede satın alamadığı aracı satın almak için 1 yıl sonra yeniden gittiğini ifade ederek, "Hemen arkadaşlarımızla beraber gittik, arabanın yanına. Arabayı dağ başında sahipleri tarafından odun taşınırken, her tarafı çürümüş halde bulduk. Bu arabayı izniniz olursa tekrar geri satın almak istiyoruz deyince adamlar tabii şaşırdılar, ilk başta rüyaları anlatınca ya gerçekten mi böyle bir araba rüyada görülür mü gibi şekilde tepkiler oldu. Biz bu arabayı burada kullanıyoruz satmayı düşünmüyoruz dediler. Biz de elimizden geldiğince usulünce tekliflerde bulunduk, istediğiniz başka bir araba varsa gelip onu getirelim dedik. Siz araba gösterin, biz onu sizin için satın alalım yeter ki bu arabayı verin derken sağ olsun abilerim bize kapılarını açtı sanki bir kız istiyormuş gibi adamların evinde arabaya müşteri olduk. Aramayı satmak istemediler, satacak olursak size haber veririz dediler ve bizde daha fazla zorlamanın doğru olmayacağını düşünerek aracı almadan geri döndük. Bir yıl aradan geçti, ben tekrar rüya görmeye başladım ve bu sefer gördüğüm rüyalar çok gerçekçiydi. Yanıma da yine 2-3 arkadaşımızı aldık arabanın peşine gittik, büyüklerine sordular köyde hep birlikte kullandıkları için tek kişiden çıkmıyordu karar. Bu sefer bizi kırmadılar. O zamanın parasıyla bir miktar söylediler biz de hiç kırmadık onları istedikleri miktarı vererek arabayı aldık" ifadelerini kullandı.