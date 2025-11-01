Bacağına saplanan korkuluk demiri ile hastaneye kaldırıldı

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ekibi, korkuluk demirini Osman Kaya’nın bacağından çıkaramayınca, demir parmaklığı kesti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osman Kaya, bacağına saplanan demir korkuluk parçası ile birlikte Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Manavgat Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde Osman Kaya’nın diz kapağının altına saplanan demir itfaiye görevlileri tarafından kesilerek çıkarıldıktan sonra şahıs ameliyata alındı.







