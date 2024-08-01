Bafra Ovası'nda aniden bastıran sağanak çiftçiye kabusu yaşattı: Yetkililer hızlıca bölgeye ulaştı

Ani sağanaklar kâbus oldu

Milletvekili Orhan Kırcalı ile birlikte Başkanlar Hamit Kılıç ve İbrahim Semiz'e içini döken üreticiler, " Ani sağanaklar kâbus oldu. Bir kez daha ani yağışların kurbanı olduk. Su baskınlarına karşı mücadele edemiyoruz. Küresel ısınma nedeniyle ani sağanak yağışlar sık görülmeye başladı. 3 günde yağması gereken yağışı bölgemiz 1 ya da 2 saatte oluyor. Buna karşın yeni ve akılcı önlemler gerçekleştirmek zorundayız" dedi.