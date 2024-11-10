Bahar Tepe de PKK’dan temizlendi

Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyindeki yapılanması bitirmek için başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Güvenlik güçleri bölgede stratejik noktalardan birisi olan Bahar Tepe’yi ele geçirdi. Bahar Tepe'nin temizlenmesi, teröristlerin barınması ve olası sızma girişimlerini engellemek için hayati önem taşıyor.