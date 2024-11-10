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Bahar Tepe de PKK’dan temizlendi

Bahar Tepe de PKK’dan temizlendi

04:0010/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Yarısı Bizden'de ilk anahtar teslimi

Kentsel dönüşüm kapsamındaki “Yarısı Bizden” kampanyasında ilk temelin atıldığı

Üsküdar Salacak’taki binada anahtar teslimleri başladı. Proje, kentsel dönüşüm

motivasyonunu daha da artırırken; şu ana kadar 5 hak sahibi evine yerleşti. Daire

sahipleri, sürecin sorunsuz ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bahar Tepe de PKK’dan temizlendi

Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyindeki yapılanması bitirmek için başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Güvenlik güçleri bölgede stratejik noktalardan birisi olan Bahar Tepe’yi ele geçirdi. Bahar Tepe'nin temizlenmesi, teröristlerin barınması ve olası sızma girişimlerini engellemek için hayati önem taşıyor.

Fırtına puanı unuttu

Süper Lig’de son iki haftayı yenilgiyle kapatan Trabzonspor, mutlak galibiyet için

gittiği Rize'den de eli boş ayrıldı. Bordo-mavililer, Visca ile öne geçerken, Hadziahmetovic, Akintola ve Olawoyin'i durduramadı. Son 3 haftada kayıp

9 puana ulaştı.

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