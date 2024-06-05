Bakan Fidan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Yusuf Has Hacib Türbesi'ni ziyaret etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha sonra Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne geçti. Bakan Fidan yanındaki heyetle birlikte, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de Yanghang Camii'ni ziyaret etti. Fidan'a, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen de eşlik etti. Bakan Fidan daha sonra Kaşgar kentinde bulunan Yusuf Has Hacib Türbesi'ni ziyaret etti.

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13 / 15 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de Yanghang Camii'ni ziyaret etti.

14 / 15 Fidan'a, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen de eşlik etti.