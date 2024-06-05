|
Gündem

Bakan Fidan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Yusuf Has Hacib Türbesi'ni ziyaret etti

18:53 - 5/06/2024 Çarşamba
AA

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha sonra Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne geçti. Bakan Fidan yanındaki heyetle birlikte, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de Yanghang Camii'ni ziyaret etti. Fidan'a, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen de eşlik etti. Bakan Fidan daha sonra Kaşgar kentinde bulunan Yusuf Has Hacib Türbesi'ni ziyaret etti.

1/ 15
2/ 15
3/ 15
4/ 15
5/ 15
6/ 15
7/ 15
8/ 15
9/ 15
10/ 15
11/ 15
12/ 15
13/ 15

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de Yanghang Camii'ni ziyaret etti.

14/ 15

Fidan'a, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen de eşlik etti.

15/ 15
#Hakan Fidan
#Sincan Uygur Özerk Bölgesi
#Yanghang Camii
#Yusuf Has Hacib
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?