Bakan Göktaş’tan sürdürülebilir sosyal sorumluluk vurgusu

15:5317/09/2025, Çarşamba
DHA
<p>Sosyal sorumluluk ekosistemi inşa edebiliriz.</p>
Sosyal sorumluluk ekosistemi inşa edebiliriz.

Sosyal sorumlulukta ortak irade çalıştayı; Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürü Osman Arslan, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve çok sayıda davetli katılımıyla gerçekleşti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık ve Darülaceze işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Yüzyılında Kurumsal Hayırseverlik: Sosyal Sorumlulukta Ortak İrade Çalıştayı'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Göktaş, "Bugün, etkili bir işbirliğiyle sosyal sorumluluğu kısa vadeli girişimlerin ötesine taşıyarak, kalıcı bir toplumsal etki yaratabiliriz. Hep birlikte gönüllülük, kapsayıcılık ve şeffaflık ilkeleriyle yürüttüğümüz çalışmaları, ölçülebilir ve sürdürülebilir etki yaratan bir sosyal sorumluluk ekosistemi inşa edebiliriz" dedi.

Programa Bakan Göktaş'ın yanı sıra Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve çok sayıda davetli katıldı. 

 Bu vizyon, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda başlatılan büyük bir yürüyüşün önemli ayaklarından biridir.

Programda konuşan Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Kadın konusunu biz 'Türkiye'nin Mühendis Projesi' olarak ele alıyoruz ama her platformda her alanda ele alınması gereken bir konu" diye ekledi.

