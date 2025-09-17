Bakan Göktaş’tan sürdürülebilir sosyal sorumluluk vurgusu

Burada bir konuşma yapan Bakan Göktaş, "Bugün, etkili bir işbirliğiyle sosyal sorumluluğu kısa vadeli girişimlerin ötesine taşıyarak, kalıcı bir toplumsal etki yaratabiliriz. Hep birlikte gönüllülük, kapsayıcılık ve şeffaflık ilkeleriyle yürüttüğümüz çalışmaları, ölçülebilir ve sürdürülebilir etki yaratan bir sosyal sorumluluk ekosistemi inşa edebiliriz" dedi.