Bakanlık 4 et firmasını ifşa etti: Taklit-tağşiş listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. 25 Haziran 2026 tarihli yeni listede, özellikle kıyma, sucuk ve köfte harcında sakatat ile kanatlı eti tespit edilen 4 et firması dikkat çekti. Bakanlığın ifşa ettiği listede yer alan markalar ve hileli ürünler tek tek açıklandı.

1 /6 Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlerini sürdürürken, kamuoyuna açıkladığı listeyi güncelledi. 25 Haziran tarihli listeye 4’ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ile birlikte toplam 9 yeni ürün daha eklendi.

2 /6 Listede kıyma, krema ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Denetimlerde bazı ürünlerde etiket bilgisi ile içerik arasında uyumsuzluk bulunduğu belirlendi.

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Dana kıyma yerine 'kanatlı eti' Son testlerde, bazı markaların 'dana kıyma' ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi.





4 /6 Bakanlığın yayımladığı güncel listede; Özsultan Et Dünyası'na ait dana kıymada kanatlı eti ve taşlık, Harika Sucukları markalı dana sucukta dil, Bicen'in dana-kuzu köfte harcında baş eti, Polat Uysal'ın yüzde 100 piliç eti olarak beyan edilen köfte ürününde ise mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

5 /6 Buna göre bakanlığın taklit-tağşiş listesine eklenen ürünleri şunlar: