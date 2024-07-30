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Bakanlık harekete geçti: Zehirli atıklarını dereye boşaltan beyaz et üretim firmalarına milyonluk ceza

10:27 - 30/07/2024 Salı
DHA

Bolu'da zehirli atıklarını Büyüksu Deresi'ne boşaltıkları tespit edilen 2 beyaz et üretim firmasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından toplam 2 milyon 320 bin TL para cezası kesildi.

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Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et üretiminin önde firmalarının zehirli atıklarını, tesislerinin yanından geçen Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları tespit edildi.


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Zehirli atıkları dereye boşalttıkları görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.


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Ekipler tarafından yapılan tespitlerin ardından tavuk üretimi yapan 2 firmaya arıtmayı çalıştırmamaktan tesis başı 1 milyon 160 bin lira para cezası kesildi.


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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ayrıca 2 firma hakkında 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Bolu
#atık
#ceza
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