Bakanlık harekete geçti: Zehirli atıklarını dereye boşaltan beyaz et üretim firmalarına milyonluk ceza

Bolu'da zehirli atıklarını Büyüksu Deresi'ne boşaltıkları tespit edilen 2 beyaz et üretim firmasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından toplam 2 milyon 320 bin TL para cezası kesildi.

1 / 5 Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et üretiminin önde firmalarının zehirli atıklarını, tesislerinin yanından geçen Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları tespit edildi.



2 / 5 Zehirli atıkları dereye boşalttıkları görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.



3 / 5 Ekipler tarafından yapılan tespitlerin ardından tavuk üretimi yapan 2 firmaya arıtmayı çalıştırmamaktan tesis başı 1 milyon 160 bin lira para cezası kesildi.



4 / 5 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ayrıca 2 firma hakkında 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.