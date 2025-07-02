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Bakanlık ifşa etti! Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Kıymalı börek ve sucukta sakatat, çay ve köftede gıda boyası

Bakanlık ifşa etti! Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Kıymalı börek ve sucukta sakatat, çay ve köftede gıda boyası

08:482/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı yeni "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini yayınladı. Sucuktan köfteye, Adana kebaptan kıymalı börek harcına kadar pek çok üründe uygunsuz madde tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığı ile oynayarak ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları sitesinden ifşa etmeye devam ediyor.

Türkiye genelinden çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı.

Ayrıca çay ve köftede gıda boyası, sızma zeytinyağlarında tohum yağları, sucukta sakatat (baş eti), tereyağında süt harici yağlar tespit edildi. 


İşte sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler....

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Kıymalı börek
#Sucuk
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