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Bakanlık taklit tağşiş listesine 30 ürün daha ekledi: Ünlü peynir markasında hile tespit edildi

Bakanlık taklit tağşiş listesine 30 ürün daha ekledi: Ünlü peynir markasında hile tespit edildi

11:3229/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hilenin önüne geçmek için hareket geçti. Bakanlık taklit ve tağşiş yapan markaları ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesine 30 ürün ekledi. Bitkisel macunda ilaç, peynirde natamisin, yağ ve tatlı biberde boya, dana eti olarak satılan ve lahmacun harcında kullanılan ette tek tırnaklı eti tespit edildi. Marketlerde satılan ünlü peynir markasındaki hile de dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi. 

28 Nisan 2025 tarihinde yapılan güncellemede, bitkisel macunda ilaç, peynirde natamisin, yağ ve tatlı biberde boya, dana eti olarak satılan ve lahmacun harcında kullanılan ette tek tırnaklı eti tespit edildi.  

Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesine 30 ürün ekledi. Ünlü bir markanın tam yağlı sade eritme peynirinde de yağ oranının düşük kullanılıp hile yapıldığı tespit edildi.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#natamisin
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