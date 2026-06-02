Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Et ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine ilişkin güncel denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Son açıklanan listede özellikle et ve et ürünlerinde dikkat çeken usulsüzlükler yer aldı. Bakanlığın incelemelerine göre köfte, pide, kıyma, kebap, etli ekmek, lahmacun ve kavurma gibi ürünlerde tüketiciye beyan edilenden farklı olarak tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi.

6 /11 Süzme çiçek balı ve çam balında taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

7 /11 Köfte, kebap ve kıymada sakatat ve kanatlı eti tespit edildi.

8 /11 Köfte, sucuk, kebap ve kıymalı börekte sakatat ve kanatlı eti kullanıldığı görüldü.

9 /11 Kıymada tek tırnaklı eti kullanıldığı tespit edildi.

10 /11 Pekmezde gıda boyası, peynirde nişasta kullanımı tespit edildi.