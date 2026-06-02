Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Et ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi

Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Et ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi

14:192/06/2026, Salı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine ilişkin güncel denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Son açıklanan listede özellikle et ve et ürünlerinde dikkat çeken usulsüzlükler yer aldı. Bakanlığın incelemelerine göre köfte, pide, kıyma, kebap, etli ekmek, lahmacun ve kavurma gibi ürünlerde tüketiciye beyan edilenden farklı olarak tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri kapsamında taklit ve tağşiş tespit edilen ürünlere ilişkin yeni listesini kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan son incelemelerde bitkisel ürünler, çay, sirke, baharat, şarküteri ürünleri, yağ, bal ve pekmez gibi birçok kategoride uygunsuzluklar belirlendi.

Denetimlerde özellikle et ürünlerinde ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Denetimler sonucunda bazı ürünlerde yasaklı boya kullanımı, kavurma ürünlerinde tek tırnaklı et tespiti ve çeşitli gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş uygulamaları ortaya çıkarıldı.

Açıklanan listede köfte, pide, kıyma, kebap, etli ekmek, lahmacun ve kavurma gibi ürünlerde tek tırnaklı ve kanatlı et kullanıldığı belirlendi.

İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Bakanlık, halk sağlığını riske atan bu ürünleri kamuoyu ile paylaşarak ifşa listesine yeni markalar ekledi.



Süzme çiçek balı ve çam balında taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Köfte, kebap ve kıymada sakatat ve kanatlı eti tespit edildi.

Köfte, sucuk, kebap ve kıymalı börekte sakatat ve kanatlı eti kullanıldığı görüldü.

Kıymada tek tırnaklı eti kullanıldığı tespit edildi.

Pekmezde gıda boyası, peynirde nişasta kullanımı tespit edildi.

Gül, elma ve alıç sirkesinde gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

