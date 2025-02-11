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Bakanlık'tan yeni taklit ve tağşiş listesi: Aralarında eşek etinden yapılma sucuk da var

Bakanlık'tan yeni taklit ve tağşiş listesi: Aralarında eşek etinden yapılma sucuk da var

14:5211/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
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<p>Bakanlık sahte ürün satan firmaları deşifre etmeye devam ediyor.</p>
Bakanlık sahte ürün satan firmaları deşifre etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine yeni firma ve ürünler ekledi. Bağcılar'da bulunan bir kasabın sucuğunda eşek etine rastlandı. Bakanlık, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini iki bölüme ayırarak kamuoyu ile paylaştı.

Bakanlık, gıdada yapılan hilenin önüne geçmek için harekete geçerken, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamayı sürdürüyor.

Liste güncellendi

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Sucukta eşek eti

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir kasabın ısıl işlem görmüş sucuğunda eşek etine rastlandı.

Liste ikiye bölündü

Bakanlık, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini iki bölüme bölerek vatandaşlarla paylaşmaya başladı. Taklit ve Tağşiş-1 listesi, "Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması" şiarıyla hazırlanırken, Taklit ve Tağşiş-2 listesi ise "Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması" ifadesi çerçevesinde oluşturuldu.

Bursa'da üretim yapan Moni Süt ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin tereyağının ardından taze kaşarında da hile tespit edildi. Firmanın 1 kiloluk "tam yağlı" taze kaşar peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.

Bakanlık, taklit ve tağşiş yoluyla haksız kazanç sağlayarak vatandaşın sağlığını tehlikeye atan işletmeleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

#Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Sahte Gıda

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