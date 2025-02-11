Bakanlık'tan yeni taklit ve tağşiş listesi: Aralarında eşek etinden yapılma sucuk da var

Liste ikiye bölündü

Bakanlık, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini iki bölüme bölerek vatandaşlarla paylaşmaya başladı. Taklit ve Tağşiş-1 listesi, "Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması" şiarıyla hazırlanırken, Taklit ve Tağşiş-2 listesi ise "Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması" ifadesi çerçevesinde oluşturuldu.