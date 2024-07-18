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Balıkesir'de alevlerin yaklaştığı mahalle tahliye ediliyor

18:02 - 18/07/2024 Perşembe
DHA

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

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Alevlerin yaklaştığı kırsal İnkaya Mahallesi için tedbiren tahliye kararı verildi. 

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Bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi otobüsleri sevk edildi. Otobüslerle mahallelinin tahliyesine başlandı. 

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Mahalleden tahliyesi sağlanan yöre halkı, kümes ve ağıllardaki hayvanlarını tahliye edemediklerini dile getirdi. 

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#Balıkesir
#Altıeylül
#Paşaköy
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