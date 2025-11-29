Balıkesir'de sağanak: Yollar göle döndü evleri su bastı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son 24 saatte metrekareye 95 kilogram yağış düştü. İlçede bazı cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

1 /6 Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



2 /6 Zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazılarında su birikintileri oluştu.



3 /6 Sürücüler, trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.



4 /6 Meteorolojiye göre, ilçede son 24 saatte metrekareye 95 kilogram yağış düştü.



5 /6 Belediye ekipleri, yağışın ardından önlem aldı.