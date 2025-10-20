Yeni Şafak
Başakşehir’de üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü

23:0820/10/2025, Pazartesi
DHA
Başakşehir'de 3 katlı bir binanın 2'inci katındaki dairede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan dairede hasar meydana geldi.

Yangın saat 21.30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Esin Sokak’taki 3 katlı binada çıktı. Binanın 2'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

 Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi. 

 Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

