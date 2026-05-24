Bayram göçü başladı İstanbul trafiği rahatladı

Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu dikkat çekici seviyede düştü. Memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşların kentten ayrılmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve D-100 Karayolu’nda araç trafiğinin büyük ölçüde azaldığı görüldü. İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 16.00 itibariyle yüzde 27 olarak ölçüldü.

İBB Trafik Haritası verilerine göre yoğunluk saat 16.00 itibariyle yüzde 27 olarak ölçüldü.

4 /8 İstanbulluların bir kısmının bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek üzere şehirden ayrılmasıyla kentte trafik yoğunluğu en düşük seviyeye geriledi.

5 /8 Normal günlerde hafta sonu yoğun trafik yaşanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile D-100 Karayolu Göztepe mevkilerinde araç sayısının oldukça az olduğu görüldü.

6 /8 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre yoğunluk saat 16.00 itibariyle Avrupa Yakası'nda yüzde 31, Anadolu Yakası'nda yüzde 24, genel yoğunluk olarak ise yüzde 27 olarak ölçüldü.

