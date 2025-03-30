Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Bayram tatilinde Ankara sokakları boş kaldı

Bayram tatilinde Ankara sokakları boş kaldı

14:5130/03/2025, dimanche
IHA
Sonraki haber

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde Ankara sokakları boş kaldı. Hayalet şehre dönüşen Başkent, havadan görüntülendi.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Ankara'da yaşayan birçok vatandaş şehir dışına çıktı.

Megakent İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da bayramın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı.

Normalde yoğun araç ve yaya trafiğine sahne olan kentin en işlek noktaları sessizliğe gömüldü.

Eskişehir Yolu, Konya Yolu, Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, İstiklal Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi gibi Ankara'nın en önemli ulaşım aksları, bayram tatili nedeniyle tenhalaştı.

Şehrin ana arterlerinde yaşanan bu sakinlik, dron ile görüntülendi.

#Ankara
#Trafik
#Cadde
#Yol

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1-2-3-4-5 çocuklu ailelere yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır? Çocuk yardımı başvuru ekranı