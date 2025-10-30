Yeni Şafak
Bayrampaşa'da kamyon tramvay hattındaki korkuluklara çarptı: Patlamalar meydana geldi

Bayrampaşa'da kamyon tramvay hattındaki korkuluklara çarptı: Patlamalar meydana geldi

13:0830/10/2025, Perşembe
İstanbul Bayrampaşa'da geri manevra yapan bir kamyon, tramvay hattının metal korkuluklara çarptı. Çarpmanın ardından korkuluklarla yüksek gerilim hattı temas ederek kıvılcımlar ve patlamalar meydana geldi.

Bayrampaşa'daki olay, saat 09.45 sıralarında Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltında meydana geldi. İddiaya göre, 34 ECU 121 plakalı kamyonun şoförü, Ceberhan Sokak'tan geri manevra yaptığı sırada tramvay hattı kenarındaki korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle korkuluklar yüksek gerilim hattına temas etti. Temasın ardından bir anda kıvılcımlar çıktı, art arda patlamalar yaşandı. 

Elektrik akımının etkisiyle bir süre devam eden patlamalar, çevredeki vatandaşları korkuttu. Olayda yaralanan olmazken ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çevre sakinlerinden Hüseyin Bayrak, "Sabah kamyon sokağın içine girerken arkasını tramvayın korkuluklarına çarptı. Korkuluklar tramvay hattındaki elektrikten dolayı alev aldı, duman attı. Üç, beş dakika stres panik oldu. Daha sonra arkadaşlar kendi imkanlarıyla düzelttiler. Ama gerginlik sıkıntı oluştu" dedi.

