Behzat Uygur CHP'li belediyeye ateş püskürdü: Çöp tenekesinden leğen tuvalet yapmak zorunda kaldık

Kardeşi Süheyl Uygur’la birlikte “Hey Gidi Günler” oyununu sahnelemek için Kastamonu’ya giden ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, belediyeye ait nikah ve kongre merkezindeki koşullara tepki gösterdi. “Çöp tenekesinden leğen tuvalet yapmak zorunda kaldık.” diyen Uygur’un “Yaklaşık 3 saat kulisteyiz ve ister istemez tuvalet ihtiyacımız oluyor. Sayın yetkililer sizi 3 saat bir odaya kapatsak ne yaparsınız?” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

1 /6 Yıllardır hem ekranların hem de sahnelerin sevilen isimlerinden biri haline gelen Behzat Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu.



2 /6 Kardeşi Süheyl Uygur ile birlikte "Hey Gidi Günler" isimli interaktif bir gösteri sahneleyen ünlü oyuncu, son olarak Kastamonu'da hayranlarıyla bir araya geldi.

3 /6 Oyunu tamamladıktan sonra kuliste yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Behzat Uygur, CHP'li Kastamonu Belediyesi'ne tepki göstererek kulisin yetersizliği ve "tuvalet" olmayışına isyan etti.

4 /6 "Kastamonu gibi güzel bir şehre, güzel insanlara... Oraya tiyatro için gelen gruplara tuvaleti olmayan kulis yakışmıyor." ifadelerini kullanan Uygur, şöyle konuştu:

5 /6 'Çöp tenekesinden leğen tuvalet yapmak zorunda kaldık'

"Çöp tenekesinden, leğen tuvalet yapmak zorunda kalıyor tiyatrolar. Yaklaşık 3 saat kulisteyiz ve ister istemez tuvalet ihtiyacımız oluyor. Sayın yetkililer, sizi 3 saat bir odaya kapatsak ne yaparsınız çok merak ediyorum"