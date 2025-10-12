Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Behzat Uygur CHP'li belediyeye ateş püskürdü: Çöp tenekesinden leğen tuvalet yapmak zorunda kaldık

Behzat Uygur CHP'li belediyeye ateş püskürdü: Çöp tenekesinden leğen tuvalet yapmak zorunda kaldık

14:3212/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kardeşi Süheyl Uygur’la birlikte “Hey Gidi Günler” oyununu sahnelemek için Kastamonu’ya giden ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, belediyeye ait nikah ve kongre merkezindeki koşullara tepki gösterdi. “Çöp tenekesinden leğen tuvalet yapmak zorunda kaldık.” diyen Uygur’un “Yaklaşık 3 saat kulisteyiz ve ister istemez tuvalet ihtiyacımız oluyor. Sayın yetkililer sizi 3 saat bir odaya kapatsak ne yaparsınız?” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yıllardır hem ekranların hem de sahnelerin sevilen isimlerinden biri haline gelen Behzat Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu.


Kardeşi Süheyl Uygur ile birlikte "Hey Gidi Günler" isimli interaktif bir gösteri sahneleyen ünlü oyuncu, son olarak Kastamonu'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Oyunu tamamladıktan sonra kuliste yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Behzat Uygur, CHP'li Kastamonu Belediyesi'ne tepki göstererek kulisin yetersizliği ve "tuvalet" olmayışına isyan etti.

"Kastamonu gibi güzel bir şehre, güzel insanlara... Oraya tiyatro için gelen gruplara tuvaleti olmayan kulis yakışmıyor." ifadelerini kullanan Uygur, şöyle konuştu:

'Çöp tenekesinden leğen tuvalet yapmak zorunda kaldık'


"Çöp tenekesinden, leğen tuvalet yapmak zorunda kalıyor tiyatrolar. Yaklaşık 3 saat kulisteyiz ve ister istemez tuvalet ihtiyacımız oluyor. Sayın yetkililer, sizi 3 saat bir odaya kapatsak ne yaparsınız çok merak ediyorum"

Yerel yöneticilere çağrıda bulunan Uygur, "Aslında nikah ve kongre merkezi yerine bu şehre yakışan şey düzgün bir tiyatro salonu olurdu" dedi.

#Behsat Uygur
#Süheyl Uygur
#Çöp tenekesi
#tuvalet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM işçi alımı kurası çekildi mi, 262 engelli ve eski hükümlü alımı İŞKUR sonuçları ne zaman belli olacak?