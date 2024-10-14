Belediyelerden SGK'ya teklif yağıyor: Arsa verelim borcumuzu sil

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
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#Yeni Şafak
#manşet
#gazete
Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
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