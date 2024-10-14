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Belediyelerden SGK'ya teklif yağıyor: Arsa verelim borcumuzu sil

Belediyelerden SGK'ya teklif yağıyor: Arsa verelim borcumuzu sil

04:0014/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

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