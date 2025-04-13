Beşiktaş'ta otel inşaatında yangın

Beşiktaş'ta yapımı devam eden otel inşaatının bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

1 /8 Yangın, saat 14.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple Beşiktaş Etiler Mahallesi, Ergin Sokak'ta bulunan ve inşaatı devam eden 9 katlı otelin bodrum katında çıktı.

2 /8 Yangın kısa sürede büyüyerek işçilerin kaldığı alana sıçradı.

3 /8 Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 /8 İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

5 /8 Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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