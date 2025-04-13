Beşiktaş'ta otel inşaatında yangın

Beşiktaş'ta yapımı devam eden otel inşaatının bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 14.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple Beşiktaş Etiler Mahallesi, Ergin Sokak'ta bulunan ve inşaatı devam eden 9 katlı otelin bodrum katında çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek işçilerin kaldığı alana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.