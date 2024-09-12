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Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiği patladı: Seferler aksadı

19:56 - 12/09/2024 Perşembe
AA
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Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle aksayan seferler aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün Saadetdere durağı yakınlarında lastiği patladı.


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Metrobüsün durağa yanaşmasının ardından yolcular tahliye edildi. Bu nedenle metrobüs seferlerinde de aksama yaşandı.


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Söğütlüçeşme yönünde metrobüs seferleri bir süre kontrollü şekilde tek şeritten yapıldı.


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Belediye ekiplerinin durakta lastiği patlayan metrobüsü kaldırmasının ardından seferler normale döndü.


#Metrobüs
#Lastik
#Beylikdüzü
36 dakika önce
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