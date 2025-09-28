Beyoğlu’nda 6 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

Beyoğlu'nda 6 katlı bir otelin bodrum katındaki saunada yangın çıktı. Otelde konaklayan misafirler tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın saat 16.00 sıralarında Kamer Hatun Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir otelin bodrum katındaki saunada henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Binanın tamamı dumanla kaplanırken, yangını fark eden personeller kısa sürede oteldeki misafirlerin tahliye edilmesini sağladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çalışmalarında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Yangın sebebiyle otelden tahliye edilen misafirler caddede toplanarak itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
Yangını gören İhsan Yurttaş ,"Dumanı gördük, yoğun bir duman vardı fakat şu an o yoğun duman yok. Muhtemelen müdahale ettiler. Kalanların hepsi tahliye edildi, en üst katta bir iki kişi vardı onlar da sesli olarak buradan uyarıldı, onlar da aşağıya indiler. Yani içeride insan olduğunu zannetmiyorum" dedi.