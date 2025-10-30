Yeni Şafak
Bin 650 rakıma muhteşem görüntü: Bu sabah kaydedildi

10:0530/10/2025, Perşembe
AA
Samsun'un Alaçam ilçesinde 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda meydana gelen "sis denizi", dronla kaydedildi. İşte o muhteşem görüntüler...

Samsun'un Alaçam ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunan Dürtmen Dağı, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.


Dağın zirvesine, araçla belirli mesafeye gidildikten sonra yürüyerek çıkılabiliyor.


Dağda sabah oluşan yoğun sis, güzel görüntü oluşturdu. Sisin adeta denizi andıran yoğunluğu, dronla görüntülendi.


Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Dürtmen Dağı'nın ilçenin en yüksek noktalarından biri olduğunu belirterek, "Burada Alaçam'ın sisli manzarasıyla karşılaşıyoruz. İlçemiz dört mevsim ayrı güzelliğe sahip. Yazın deniziyle, Dürtmen Yaylası ile mevsim geçişlerinde ise sisli manzarasıyla eşsiz, doğa harikası bir yer." ifadelerini kullandı.

İşte o muhteşem görüntüler...

#Samsun
#sis denizi
#manzara
