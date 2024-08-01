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Bir anlık eğlencenin bedeli ağır oldu: Komşusunun 30 arı kovanı telef oldu

11:06 - 1/08/2024 Perşembe
IHA

Hatay'ın Defne ilçesinde bir doğum günü partisinde havaya atılan havai fişekler, düştükleri bahçede yangına neden oldu. Yangında 30 arı kovanı zarar gören bahçe sahibi, komşusundan şikayetçi olmadı.

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Hatay'ın Defne ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde doğum günü kutlaması esnasında havai fişek patlatan vatandaşların eğlencesi yangınla son buldu.


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Havai fişeklerin düştüğü bahçe alevlere teslim oldu.

Yangını gören mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


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Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Havai fişeklerin sebep olduğu yangında bahçe sahibi Ali Karadağ'a ait 30 arı kovanı da zarar gördü. Karadağ, yangından dolayı komşusundan şikayetçi olmadı.


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Ali Karadağ, ”Bizim komşular çocuğu için doğum günü partisi hazırladı. Partide havai fişekler patlatıldı. Partide patlatılan havai fişekler bahçeye düştü ve yanmaya başladı. Bahçe hemen alev almasıyla zarar gördü. İtfaiye ekipleri, jandarma ve mahalle sakinleri geldi ve yangını söndürdük. Ufak bir zarar gördü. Yangında 30 arı kovanım telef oldu” dedi.

#Hatay
#yangın
#havai fişek
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