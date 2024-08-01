Bir anlık eğlencenin bedeli ağır oldu: Komşusunun 30 arı kovanı telef oldu

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Havai fişeklerin sebep olduğu yangında bahçe sahibi Ali Karadağ'a ait 30 arı kovanı da zarar gördü. Karadağ, yangından dolayı komşusundan şikayetçi olmadı.



