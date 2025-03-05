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Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Şubatta ihracat 20,8 milyar dolar
Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 20,8 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracattaki sınırlı düşüşte takvim etkisi ve zorlu kış mevsimi şartlarının belirleyici olduğunu vurguladı. Bolat, 2025 yılının ilk iki ayına bakıldığında ise ihracatın yüzde 2,1 artışla 41,9 milyar dolara ulaştığını belirtti.
Bir günde iki cephe açtı
Göreve geldiği günden bu yana “küresel sistem”in ayarlarıyla oynayan ABD Başkanı Trump, aynı günde iki ayrı cephe açtı. ABD’nin en büyük ticaret ortakları Çin, Meksika ve Kanada’ya ek gümrük vergileri getirerek ticaret savaşı başlattı. Trump, Ukrayna’ya silah yardımını askıya alarak Avrupa’ya da meydan okudu.
Artık bizi kimse tutamaz
Son dönemde büyük düşüş yaşayan Galatasaray’da eleştirilerin odağında bulunan teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.