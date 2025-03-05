Bir günde iki cephe açtı

Şubatta ihracat 20,8 milyar dolar

Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 20,8 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracattaki sınırlı düşüşte takvim etkisi ve zorlu kış mevsimi şartlarının belirleyici olduğunu vurguladı. Bolat, 2025 yılının ilk iki ayına bakıldığında ise ihracatın yüzde 2,1 artışla 41,9 milyar dolara ulaştığını belirtti.



