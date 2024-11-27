Erzurum





İlçe kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda soğuk hava ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.





Buna göre 27 Kasım'da Uzundere, Tortum, Tekman, Pasinler, Karayazı, Oltu, Narman ve Olur ilçelerinin genelinde, Horasan, Çat, Aşkale'de ise taşımalı ve kırsal mahallelerdeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.





Ayrıca ilçe genelinde eğitime ara verilen yerlerde hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.