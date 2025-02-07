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Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Hatay ekonomisi İskenderun'a kaydı
6 Şubat depremlerinden büyük büyük yara alan Hatay’da ekonomi canlandırılmaya çalışılıyor. 180 bin ev ve işyeri inşaatının devam ettiği Hatay’da ekonominin ekseni İskenderun’a kaymış vaziyette. Sanayici yatırım için OSB’lerde fırsat kolluyor. Suriye’deki yönetim değişimi ise kentteki lojistik sektörüne umut ışığı oldu.
Bizden başkası altından kalkamazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman’daki anma törenine katıldı. Olağanüstü çabayla inşa edilen 201 bin konut, altyapı ve diğer tesislere dikkat çeken Erdoğan, “Dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir inşa ve ihya hamlesine 2 yıl gibi kısa bir sürede hamdolsun imza attık” dedi.
Yedek Aslan zorlanmadı
G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 2. haftasında Boluspor'u deplasmanda yenerek puanını 4'e çıkardı. Rotasyonlu kadrosuyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, geriye düştüğü maçı yeni transferi Morata'nın yanı sıra Eyüp, Yusuf ve Ahmed'in golleriyle kazandı.