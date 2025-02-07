Bizden başkası altından kalkamazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman’daki anma törenine katıldı. Olağanüstü çabayla inşa edilen 201 bin konut, altyapı ve diğer tesislere dikkat çeken Erdoğan, “Dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir inşa ve ihya hamlesine 2 yıl gibi kısa bir sürede hamdolsun imza attık” dedi.