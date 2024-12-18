Bizimki intikamsız bir zafer

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İsrail'le ticarete hiçbir şartta izin yok
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ticaret iddialarına itibar edilmemesini istedi. Meclis'te milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Bolat, “Türkiye’de İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmuyor. Aynı şekilde İsrail’den Türkiye’ye hiçbir sevkiyat söz konusu değildir. İsrail ile hiçbir şartta ticaret yapılmasına izin vermiyoruz” dedi.
Bu Türk halkının da zaferi
Suriye’de 61 yıllık Baas rejimini yıkan devrimin lideri Ahmet el-Şara, Suriyelileri en çok kucaklayan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Yazarımız Yasin Aktay’ın sorularını cevaplandıran El-Şara “Bu zafer sadece Suriye halkının değil, Türk halkı gibi samimi insanların zaferidir. Çünkü mazlum zalime karşı zafer kazandı” dedi.
Türk futbolu kaosa girdi
Hakem hatalarıyla gündem olan Süper Lig’de öfke seli giderek büyüyor… Son Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından iki kulüp de hakem yönetimine tepki gösterirken, bordo-mavililer tehlikenin büyüklüğüne dikkat çeken çarpıcı bir açıklama yaptı.