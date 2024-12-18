Bizimki intikamsız bir zafer

İsrail'le ticarete hiçbir şartta izin yok

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ticaret iddialarına itibar edilmemesini istedi. Meclis'te milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Bolat, “Türkiye’de İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmuyor. Aynı şekilde İsrail’den Türkiye’ye hiçbir sevkiyat söz konusu değildir. İsrail ile hiçbir şartta ticaret yapılmasına izin vermiyoruz” dedi.